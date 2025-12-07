Удар по Печенежской дамбе: в ВСУ сообщили о последствиях военного преступления россиян

Российская атака на Украину

Попытки российской террористической армии уничтожить дамбу Печенежского водохранилища на Харьковщине не привели к серьезным проблемам с логистикой. Снабжение украинских подразделений необходимыми материально-техническими средствами происходит запасными маршрутами.

Об этом сообщили в 16-м армейском корпусе.

Украинские военные напомнили, что Печенежская дамба длительное время была объектом системных российских атак.

«Враг пытался попасть по ней иранскими „Шахедами“, авиабомбами КАБ, ракетами различных типов, „Молниями“ и FPV-дронами. Только за последние дни фиксируются несколько попыток поражения этого участка. Позавчера российская ракета ударила по дачному массиву рядом, уничтожив более десяти домов», — говорится в сообщении.

Осознавая потенциальные риски, украинское военное командование заблаговременно разработало соответствующие планы реагирования. В частности, существуют запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику.

«Во-вторых, украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий», — отметили украинские военные.

Кроме того, Силы обороны Украины готовы восстановить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, которые уже работают по наработанным схемам.

В 16-м армейском корпусе отметили, что российская армия совершила очередное военное преступление, повредив Печенежскую дамбу, которая является критически важным объектом, обеспечивающим водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины.

«Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола I. Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление», — говорится в сообщении.

Украинские военные напомнили о ст. 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (1977), которой запрещено совершать нападения на сооружения, содержащие опасные силы, а именно:

плотины,

дамбы,

атомные электростанции,

если такие действия могут повлечь большие потери среди гражданского населения, затопление населенных территорий или масштабную гуманитарную катастрофу.

Удар по Печенежской дамбе, как отметили в сообщении, ставит под угрозу жизни тысяч гражданских; может привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе и преследует цель терроризировать население, что является нарушением ст. 51 (2) Протокола I, которая запрещает нападения, направленные на запугивание гражданских.

Напомним, российские оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине 7 декабря. Движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.