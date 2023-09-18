Удар по подлодке "Ростов-на Дону": появились фото поврежденного судна

В Севастополе была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону"

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемые оккупационные "власти" заявили об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, что в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

В Сети показали, как выглядит подлодка "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ.

Так, на фото видны сильные повреждения корпуса российской подлодки – как минимум две глубокие пробоины.

Повреждена подлодка "Ростов-на Дону"/Фото: тг-каналы

Повреждена подлодка "Ростов-на Дону"/Фото: тг-каналы

Напомним, в ВСУ рассказали, что во время атаки на Севастополь Украина применила британские "Storm Shadow" и французские "Scalp".

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