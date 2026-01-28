Удар РФ по поезду на Харьковщине: пассажир чудом выжил после прямого попадания дрона

Удар по поезду на Харьковщине / © Харьковская областная прокуратура

После террористической атаки российских беспилотников «Герань-2» по пассажирскому поезду на Харьковщине чудом выжил один из пассажиров вагона, по которому пришелся удар одного из дронов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

По ее словам, сейчас официально подтверждено, что в результате российского удара погибли пять пассажиров, а еще один человек считается пропавшим без вести, поскольку не выходит на связь. Еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.

«Еще один человек проходил как без вести пропавший, но, к счастью, с этим человеком все хорошо. Это мужчина, он в момент удара находился в тамбуре. Долго не могли с ним установить связь, но с ним все хорошо, он не получил ни ранения, ни острой реакции на стресс, за медицинской помощью не обращался», — сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры

Валерия Чирина добавила, что из-за прямого попадания вражеского беспилотника вагон полностью выгорел, поэтому поисковая операция очень сложная — найдены только остатки тел, проводятся ДНК-экспертизы для идентификации погибших.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в поезде, который атаковали российские беспилотники находилось более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 пассажиров.

Во время спасательных работ были обнаружены фрагменты пяти тел. Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз.