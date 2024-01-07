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Удар по Покровску: количество погибших увеличилось (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Удар по Покровску: количество погибших увеличилось (фото)

Последствия российского удара по Покровску / Фото: ГСЧС

На месте удара идет спасательная операция

В Покровске (Донецкая область) на месте двух разрушенных в результате обстрела частных жилых домов изъяты тела 2 человек.

Об этом передает ГСЧС.

Был спасен 1 человек, продолжаются спасательные работы по поиску 3 человек, из них 2 детей. Производится сбор фрагментов тел для последующей идентификации погибших.

На месте удара в с. Ровно Покровского района изъято тело ребенка 2020 г.р. На месте разрушенного дома продолжаются спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей. Проводится идентификация найденных фрагментов тел.

Для оказания психологической помощи пострадавшим работает психолог ГСЧС.

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Последствия российского удара по Покровску и селу Ровно / ©
Последствия российского удара по Покровску и селу Ровно

Напомним, что россияне 6 января ударили по Донецкой области ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и селе Ровно Покровского района. В результате атаки погибли уже 12 человек, среди них шесть детей.

В селе Ровно на Донетчине после атаки РФ полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

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Дата публикации
Просмотры
913
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