Удар по Полтаве 1 февраля: количество погибших выросло

Сегодня, 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. Количество погибших возросло до трех человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"До трех человек увеличилось количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них один ребенок", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки по Полтаве.

Спасатели разбирают завалы

Напомним, 1 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В Полтаве и на Хмельнитчине раздавались взрывы. "Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений света в семи областях. Больше о массированной атаке читайте в новости.

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