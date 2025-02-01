Удар по Полтаве 1 февраля: количество погибших выросло

На месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.
Сегодня, 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. Количество погибших возросло до трех человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"До трех человек увеличилось количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них один ребенок", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки по Полтаве.
Спасатели разбирают завалы
Напомним, 1 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В Полтаве и на Хмельнитчине раздавались взрывы. "Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений света в семи областях. Больше о массированной атаке читайте в новости.
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