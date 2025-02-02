Удар по Полтаве: спасательные работы завершены – какое окончательное количество жертв (фото, видео)

По последним данным, в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них два ребенка.

В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажки, которую в ночь на 1 февраля попала российская ракета.

Об этом передает ГСЧС.

По последним данным, в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка – 9 и 12 лет. Еще 20 человек пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет.

Фото: ГСЧС

22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 человек, из них 11 детей.

Удар по Полтаве: аварийно-спасательные работы завершены

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар.

В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

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