Удар по Полтавщине: погиб человек, поврежден магазин и кафе
Российские войска атаковали Лубенский район на Полтавщине: в результате падения вражеского беспилотника погиб и ранен.
Российские оккупационные войска нанесли удар по Лубенскому району Полтавской области с помощью беспилотника .
Информацию сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. На месте возникли разрушения.
К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Остальные детали атаки выясняются.
