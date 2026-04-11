Удар по Полтавщине: погиб человек, поврежден магазин и кафе

Российские войска атаковали Лубенский район на Полтавщине: в результате падения вражеского беспилотника погиб и ранен.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Российские оккупационные войска нанесли удар по Лубенскому району Полтавской области с помощью беспилотника .

Информацию сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. На месте возникли разрушения.

К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Остальные детали атаки выясняются.

Напомним, что ранее произошел удар БпЛА по Сумам : пострадали 14 человек, среди них подросток и 87-летняя женщина

