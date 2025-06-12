- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по предприятию в Харькове: под завалами нашли еще одну жертву
Поисковые работы все еще продолжаются, под завалами могут быть люди.
В Харькове извлекли еще одно тело из-под завалов предприятия, по которому россияне мощно ударили 7 июня. Это уже пятая жертва.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.
Заметим, что также сегодня утром деблокировано тело четвертой жертвы. На месте прилетов до сих пор продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Есть возможность, что под завалами остаются еще люди.
Напомним, ночью против 7 июня армия РФ совершила одну из самых мощных атак на Харьков. "Прилеты" были в двух районах – Киевском и Основянском. Враг применил три ракеты, пять КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА.
В частности, россияне атаковали одно из гражданских предприятий в Киевском районе. Известно, что пять работников спасли. Впрочем, заблокированными оставалось по меньшей мере шесть человек.
Заметим, по данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории этого предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.