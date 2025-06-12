Удар по предприятию в Харькове: под завалами нашли еще одну жертву

Атака на Харьков 7 июня. / © Олег Синєгубов

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В Харькове извлекли еще одно тело из-под завалов предприятия, по которому россияне мощно ударили 7 июня. Это уже пятая жертва.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", - говорится в сообщении.

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Заметим, что также сегодня утром деблокировано тело четвертой жертвы. На месте прилетов до сих пор продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Есть возможность, что под завалами остаются еще люди.

Напомним, ночью против 7 июня армия РФ совершила одну из самых мощных атак на Харьков. "Прилеты" были в двух районах – Киевском и Основянском. Враг применил три ракеты, пять КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА.

В частности, россияне атаковали одно из гражданских предприятий в Киевском районе. Известно, что пять работников спасли. Впрочем, заблокированными оставалось по меньшей мере шесть человек.

Заметим, по данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории этого предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.

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Дата публикации 16:05, 11.06.25 Количество просмотров 10 Город всколыхнули взрывы! Харьковчане демонстрируют несокрушимость даже под руинами.