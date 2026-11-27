В Нежине возросло количество жертв российского удара / © Национальная полиция Украины

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Число жертв российской атаки на предприятие в Нежине Черниговской области увеличилось. По обновленным данным на вечер пятницы, 27 ноября, погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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Что известно об ударе по Нежину

Российские войска нанесли удар по одному из предприятий города днем 27 ноября. Сначала городской голова Нежина Александр Кодола сообщал о двух погибших и четырех раненых. Он также предупреждал, что под завалами могут оставаться люди.

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В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа Нежинского районного управления полиции и экстренные службы. Стражи порядка фиксируют повреждения, собирают доказательства и документируют последствия российского удара.

Последствия удара по предприятию на Черниговщине / © Национальная полиция Украины

В результате удара погибли три человека / © Национальная полиция Украины

Другие атаки России на Украину 26-27 ноября

Накануне, в ночь на 26 ноября, Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением баллистических ракет и более сотни ударных беспилотников. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепропетровщина, Запорожье и Херсон.

Днем того же дня русские войска атаковали Шевченковский район Запорожья. По предварительным данным, один человек получил ранения. Первые подробности дневного удара по Запорожью обнародовали после сообщений о взрывах в городе.

А поздно вечером 26 ноября и ночью 27-го российская армия нанесла комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Враг применил реактивную систему залпового огня и ударные беспилотники, повредил жилые дома и объекты инфраструктуры. В результате атаки на Изюм пострадали шесть человек.

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