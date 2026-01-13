ТСН в социальных сетях

Украина
258
1 мин

Удар по пригороду Харькова: увеличилось количество погибших и пострадавших

Также шесть человек получили ранения разной степени тяжести

Светлана Несчетная
Атака на Харьков

Атака на Харьков / © Харьковская ОВА

Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова в ночь на 13 января достигло четырех человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло четырех человек. Также шесть человек получили ранения разной степени тяжести», — отметил председатель Харьковской ОВД.

Отмечается, что РФ ударила по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.

