- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по пригороду Харькова: увеличилось количество погибших и пострадавших
Также шесть человек получили ранения разной степени тяжести
Число погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова в ночь на 13 января достигло четырех человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло четырех человек. Также шесть человек получили ранения разной степени тяжести», — отметил председатель Харьковской ОВД.
Отмечается, что РФ ударила по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове.
Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших.