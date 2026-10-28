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Категория
Украина
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Удар по приюту для животных в Чернигове: российская атака покалечила кошек и собак (фото)

В результате российского удара в Чернигове было повреждено коммунальное предприятие, выполняющее функции ветеринарно-стерилизационного центра для животных.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Россия атаковала приют для животных в Чернигове

Россия атаковала приют для животных в Чернигове / © Поліція Чернігівської області

Российская армия атаковала Чернигов, повредив ветеринарно-стерилизационный центр для животных. В результате обстрела ранения получили три женщины, погибла одна собака, еще одна собака и три кошки получили травмы.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

По данным правоохранительных органов, российские войска атаковали город около 16:00, применив боеприпас, который в полиции назвали ракетой «Бандероль». Ранены женщины в возрасте 59, 40 и 18 лет.

В результате удара было повреждено коммунальное предприятие, выполняющее функции ветеринарно-стерилизационного центра для животных. Одна собака погибла, еще одна собака и три кошки получили травмы.

/ © Поліція Чернігівської області

© Поліція Чернігівської області

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции и экстренные службы. Правоохранители документируют последствия атаки, фиксируют повреждения и собирают доказательства.

/ © Поліція Чернігівської області

© Поліція Чернігівської області

По факту обстрела сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Напомним, 23 октября российская армия нанесла авиаудары по территории двух частных предприятий в Чернигове. Тогда сообщалось как минимум об одном погибшем и 16 пострадавших.

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