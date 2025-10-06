ТСН в социальных сетях

Удар по роддому в Сумах: появились фото последствий

Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар на крыше перинатального центра в Сумах после российской атаки.

Повреждения в перинатальном центре в в Сумах после атаки 6 октября

Напомним, ранее 6 октября российская армия прицельно атаковала дроном 3-й роддом в Сумах. На момент удара в медучреждении находилось 166 человек (в том числе 11 детей, 35 пациенток и 120 работников). Всем удалось спуститься в укрытие.

