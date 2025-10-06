- Дата публикации
Категория
- Украина
Удар по роддому в Сумах: появились фото последствий
Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар на крыше перинатального центра в Сумах после российской атаки.
Спасатели показали фото с последствиями российского удара по перинатальному центру в Сумах 6 октября. На кадрах видно разрушенную кровлю.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Чрезвычайники оперативно потушили пожар на кровле здания перинатального центра в Сумах после атаки российского дрона.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На опубликованных ГСЧС фото видно повреждения кровли и работу спасателей.
Напомним, ранее 6 октября российская армия прицельно атаковала дроном 3-й роддом в Сумах. На момент удара в медучреждении находилось 166 человек (в том числе 11 детей, 35 пациенток и 120 работников). Всем удалось спуститься в укрытие.