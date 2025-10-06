Удар по роддому в Сумах: появились фото последствий

Король Карл III — не только монарх, который заботится об экологии и поддерживает традиции, но и настоящий гурман. Его любовь к органическим продуктам, сыру и яйцам известна всем, кто хотя бы раз слышал о кулинарных привычках британской королевской семьи. А его любимый завтрак — запеченные яйца с сыром, стал настоящим символом элегантной простоты.