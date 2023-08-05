Удар по российскому танкеру Sig: сообщают об удачной операции Украины

Ночью, 5 августа, в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, был поврежден танкер Российской Федерации.

В Украине официально удар по танкеру не комментируют. Но в СМИ со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах сообщили, что это очередная успешная операция СБУ и ВМС.

По информации источников в СБУ, спецоперация происходила уже "по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв".

"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ осуществляла совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", – сообщают источники.

SIG – это один из самых мощных нефтяных танкеров РФ. Построен он в 2014 году, способен транспортировать около 5 тысяч тонн горючего. Сообщается, что танкер доставлял горючее для российских войск. Известно также, что он доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию. Поэтому был внесен в санкционные списки США.

Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.