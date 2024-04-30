Удар по российской авиабазе "Кущевская": британская разведка оценила последствия

Минобороны России заявляло об ущербе 66 БпЛА, и это свидетельствует о масштабе атаки.

В субботу, 27 апреля, сообщили, что СБУ нанесла удары по аэродрому "Кущевская". Вероятно, после этого РФ будет вынуждена рассредоточить свои истребители.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, на аэродроме Кущевской размещен ряд российских истребителей, в том числе СУ-34 и Су-35. Они ежедневно используются для нанесения ударов по позициям украинского фронта, включая интенсивное использование планирующих бомб. Видео из открытых источников показывают несколько комплектов такого вооружения, уничтоженных на аэродроме.

"Русские истребители из "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день, значительный процент из них запускает боеприпасы по всей линии фронта, поскольку Россия пытается заставить прорывы с помощью огневой мощи", — говорится в сообщении.

Способность Украины мешать российской тактической авиации, отмечают в Минобороны Великобритании, является ключевой для более широкой обороны линии фронта.

"Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, распределив средства противовоздушной обороны, чтобы закрыть пробелы", – подытожили в ведомстве.

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также сообщается о "хлопке" на военном аэродроме, расположенном на окраине станицы Кущевская.

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