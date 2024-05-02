Удар по российской авиабазе "Кущевская": чего удалось добиться

Российскую авиабазу "Кущевская" атаковали беспилотники в большом количестве. Нападение на выходные стало одним из крупнейших в 27-месячной войне России против Украины.

Об этом пишет Forbes.

Как отметили в Минобороны Великобритании, Кремль начал говорить о сбитии 66 дронов, что свидетельствует о масштабе рейда. Однако россияне сбили не каждый дрон.

"По крайней мере, один из них поразил, вероятно, главную цель рейда: сарай, полный КАБ. Уничтожив потенциально десятки планирующих бомб, украинские операторы беспилотников, возможно, дали некоторым своим товарищам на передовую короткую отсрочку от российской кампании бомбардировок", — пояснили в издании.

Однако нужно еще много рейдов на большее количество баз, чтобы существенно ограничить обстрелы в долгосрочной перспективе. И остается открытым вопрос, добавят ли киевские проектировщики инфраструктуру КАБ в список целей для ударных дронов Украины. Те же дроны уже направлены на российские НПЗ и заводы по производству оружия.

Напомним, ночью беспилотники атаковали Краснодарский край России.

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