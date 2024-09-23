Удар по складу в Торопце: на какой промежуток времени уничтожены боеприпасы армии РФ

В результате удара по составу в Торопце армия РФ потеряла боеприпасы на 2-4 месяца войны. Это значительно снизит интенсивность использования вооружений.

Об этом написал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Уничтоженный состав россиян в Торопце – это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам. Стратегические склады существуют для накопления ресурсов на длительную войну. Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продлить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений.

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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