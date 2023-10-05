Удар по селу Гроза на Харьковщине: среди погибших — 6-летний мальчик, еще 6 человек ранены (фото)

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, сегодня в результате российского удара по кафе-магазину погиб 51 человек, в частности, 6-летний мальчик.

По информации главы Харьковской ОВА, получили ранения 7 человек, один из них скончался в больнице.

Все они были госпитализированы в медучреждения области.

"Среди раненых 6 женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Один из раненых, к сожалению, скончался в больнице", – сообщил он.

По словам Синегубова, три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены на днях траура.

Удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко в эфире телемарафона подтвердил, что среди погибших есть шестилетний мальчик. По его словам, из-под завалов изъяли 58 человек, из них 51 — погибшие, 7 человек травмированы. Есть вероятность, что под завалами все еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы.

Удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября

Удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября

Василенко подчеркнул, что все погибшие – гражданские.

По предварительной информации, все пострадавшие – жители с. Гроза.