Удар по селу Гроза на Харьковщине: среди погибших — 6-летний мальчик, еще 6 человек ранены (фото)

Все пострадавшие – гражданские, жители села Гроза.
В селе Гроза Купянского района Харьковской области, сегодня в результате российского удара по кафе-магазину погиб 51 человек, в частности, 6-летний мальчик.
По информации главы Харьковской ОВА, получили ранения 7 человек, один из них скончался в больнице.
Все они были госпитализированы в медучреждения области.
"Среди раненых 6 женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Один из раненых, к сожалению, скончался в больнице", – сообщил он.
По словам Синегубова, три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены на днях траура.
Спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко в эфире телемарафона подтвердил, что среди погибших есть шестилетний мальчик. По его словам, из-под завалов изъяли 58 человек, из них 51 — погибшие, 7 человек травмированы. Есть вероятность, что под завалами все еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы.
Василенко подчеркнул, что все погибшие – гражданские.
По предварительной информации, все пострадавшие – жители с. Гроза.
Напомним, что сегодня после обеда, 5 октября, оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села.
По состоянию на 17:51 известно уже о 51 погибшем. Среди погибших – 6-летний мальчик, еще 6 человек ранены.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что удар могли специально навести. По его информации, предварительно известно, что россияне ударили по заведению ракетой "Искандер".