Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе: СМИ узнали, кто "слив" месторасположение

Местонахождение штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, по которому ударила Украина, сообщили сами российские офицеры в обмен за финансовое вознаграждение.

Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на партизанское движение в Крыму "АТЕШ".

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"Сами по себе задержки выплат не заставляют военные вооруженные силы Российской Федерации идти против российских властей", — сказал представитель партизанской группы.

Он добавил, что те, кто им помогает, также верят, что их страна "ведет преступную войну и что ей нужно остановиться".

"Однако финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с нашим движением, оно служит дополнительным стимулом", – подчеркнул спикер.

Какую сумму получили российские офицеры — в "АТЕШ" не раскрыли, но сказали, что их достаточно, чтобы покрыть риски для офицеров и их семей.

Напомним, Украина официально подтвердила, что в результате удара по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. По данным Defense Express, Россия впервые с 1904 года потеряла командующего флотом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снимки из космоса! Последствия ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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