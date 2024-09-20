Удар по складу в Торопце: появились спутниковые фото, которые демонстрируют последствия атаки ВСУ

По объекту отработали на все 100%.

Обнародованы качественные спутниковые снимки 107-го арсенала ГРАУ в Торопце Тверской области РФ. В результате успешной атаки ВСУ склада с вооружением больше нет.

Кадры обнародовал MT Anderson.

Супутникові фото складу у Торопці РФ, що демонструють наслідки атаки ЗСУ (5 фото)

На изображениях четко продемонстрированы последствия успешной атаки дронами ВСУ 18 сентября. Можно увидеть склады, вернее то, что от них осталось.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, чем ВСУ атаковали объект. Так, пока доподлинно неизвестно, какими средствами поражения были нанесены удары, но, вероятно, ВСУ могли атаковать склад ракетой отечественного производства, о чем свидетельствует характерный звук на видеозаписях очевидцев. Кроме того, работало немало дронов.

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