Украина
142
Удар по сортировочному центру Новой почты в Харькове: четверо сотрудников погибли, шестеро ранены

Враг ударил по Харьковскому сортировочному центру ЧП тремя баллистическими ракетами.

Светлана Несчетная
Удар по Харьковскому сортировочному центру Новой почты

Удар по Харьковскому сортировочному центру Новой почты / © Новая почта

В ночь на вторник, 13 января, страна-агрессорка Россия совершила очередной акт терроризма и военное преступление. Тремя баллистическими ракетами ударили по Харьковскому сортировочному центру Новой почты.

Четверо сотрудников погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк в Facebook.

«Мы восстановим все материальные потери, все отстроим и компенсируем, но, к сожалению, человеческую жизнь вернуть уже невозможно. Поддерживаем всех пострадавших, оказываем необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Глубоко сочувствую родным и близким погибших», — написал Поперешнюк.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове.

142
