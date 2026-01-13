- Дата публикации
Удар по сортировочному центру Новой почты в Харькове: четверо сотрудников погибли, шестеро ранены
Враг ударил по Харьковскому сортировочному центру ЧП тремя баллистическими ракетами.
В ночь на вторник, 13 января, страна-агрессорка Россия совершила очередной акт терроризма и военное преступление. Тремя баллистическими ракетами ударили по Харьковскому сортировочному центру Новой почты.
Четверо сотрудников погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк в Facebook.
«Мы восстановим все материальные потери, все отстроим и компенсируем, но, к сожалению, человеческую жизнь вернуть уже невозможно. Поддерживаем всех пострадавших, оказываем необходимую медицинскую, психологическую и материальную помощь. Глубоко сочувствую родным и близким погибших», — написал Поперешнюк.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове.