Удар по судостроительному заводу в Керчи: минобороны РФ признало, что поврежден корабль

В Минобороны России заявили, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. В результате обстрела поврежден один корабль.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждение находившийся на заводе корабль", – признали в оборонном ведомстве государства-агрессорки.

ВСУ удалось обойти российскую ПВО

Свежий "хлопок" в Керчи прокомментировал авиационный эксперт Валерий Романенко. Для того чтобы поразить объект противника, были применены специальные тактические приемы.

"Я думаю, что это была какая-то комбинированная операция. В этом случае удалось преодолеть российскую противовоздушную оборону несколькими методами... Применена такая траектория с обходом российских комплексов противовоздушной обороны здесь два варианта", – сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что пока не время объявлять, как удалось это сделать.

Напомним, 4 ноября ВСУ ударили по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр". В воздушных силах отмечают, что, вероятно, наши бойцы работали ракетами SCALP.

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