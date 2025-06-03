Раненый человек в результате атаки на Сумы 3 июня / © Национальная полиция Украины

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После российской атаки по Сумам утром 3 июня в областную больницу привезли 20 раненых, среди них — ребенок. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал заместитель директора Сумской областной больницы Николай Савченко, сообщает «Кордон.Медиа».

«В больницу было доставлено 20 пострадавших. Среди них было два неизвестных. Одна неизвестная женщина во время проведения оперативных вмешательств умерла. Была оказана вся возможная медицинская помощь для того, чтобы пациента вернуть к жизни, но ранения были крайне тяжелыми», — рассказал заместитель директора больницы.

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Он также проинформировал, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Другие раненые находятся в разных отделениях — торакальном, хирургическом, ортопедическом. Люди получили разного плана ранения — осколочные, от стекла.

«Среди этих пострадавших была доставлена одна девочка — семь лет. Была обследована и перенаправлена в детскую областную клиническую больницу», — добавил Савченко.

Напомним, российские войска утром 3 июня ударили по Сумах из ракетных систем залпового огня дальнего радиуса действия. По данным СМИ, для атаки на центр города враг мог применить кассетные боеприпасы.

По информации от местных властей, из-за удара по Сумах погибли два человека, еще 20 — пострадали. Было повреждено медицинское учреждение, дома и автомобили.

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Из-за российской атаки в Сумской городской территориальной громаде 4 июня объявлено Днем траура.