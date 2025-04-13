Удар по Сумам: 13-летний мальчик выпрыгнул в окно горящего автобуса и спас жизнь другим

Удар по Сумам

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Во время ракетного удара по Сумам 13-летний мальчик выпрыгнул в окно горящего автобуса и спас жизнь другим пассажирам.

Об этом рассказал и.о. мэра Сум Артем Кобзарь в эфире телемарафона.

«Когда прилетела вражеская ракета, было попадание в автобус осколками, который загорелся. Один из воспитанников ДЮСШ, 13-летний мальчик выпрыгнул в окно, разблокировал заблокированную дверь и помог выйти людям из охваченного огнем транспорта. Фамилия парня — Ильяшенко», — рассказал Кобзарь.

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По его словам, сам подросток также был ранен — в голову тремя осколками. Один осколок врачи вытащили, а два остались в теле.

Как добавляет «Кордон.Медиа», 13-летнего героя зовут Кирилл Ильяшенко. В автобусе он находился вместе с мамой.

Мама мальчика рассказала, что Кирилла еще будут обследовать медики. У нее самое лицо иссечено стеклом, но угрозы здоровью нет.

«Кирилл учится в 8 классе Сумской школы №4, а также воспитанник ДЮСШ „Факел“, где занимается вольной борьбой», — отметили в издании.

Ранее мы писали, что во время ракетного удара по Сумам сегодня, 13 апреля, погиб водитель троллейбуса и большинство пассажиров.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.