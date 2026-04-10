Удар по Сумам: российский дрон попал в жилой дом — первые детали
Россия атаковала Сумы ударными БпЛА: есть попадание в жилой дом.
В пятницу, 10 апреля, российские беспилотники атаковали город Сумы.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
«Сумская громда под атакой российских БпЛА. Один беспилотник попал в жилой дом в Ковпаковском районе Сум. Есть возгорание», — написал он в Telegram.
Информация о пострадавших уточняется. Григоров предупредил об опасности повторных ударов.
Позже Григоров уточнил, что одна женщина обратилась за помощью со стрессовой реакцией. Ее осматривают медики.
На момент публикации новости раненых нет. Повреждены жилые дома.
Напомним, что утром 10 апреля российские военные ударили по пятиэтажке в Конотопе на Сумщине.