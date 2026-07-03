РФ ударила по Сумщине

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В Роменской громаде Сумской области в результате российской атаки БпЛА ночью в пятницу, 3 июля, погибли четыре человека, среди которых маленький ребенок с матерью.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его данным, оккупанты попали дронами по многоквартирному дому, в результате чего возник масштабный пожар.

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«Погибли две женщины 39 и 26 лет, мужчина 76 лет и девочка в возрасте 1,8 года. Российский удар унес жизни ребенка вместе с мамой», — уточнил Григоров.

Еще трое мужчин получили ранения.

Напомним, РФ нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде. По предварительным данным, 11 человек получили ранения.

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