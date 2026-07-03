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Удар по Сумской области: погибли четыре человека, среди них — годовалая девочка с мамой
Россияне попали дронами по многоквартирному дому, в результате чего возник масштабный пожар.
В Роменской громаде Сумской области в результате российской атаки БпЛА ночью в пятницу, 3 июля, погибли четыре человека, среди которых маленький ребенок с матерью.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его данным, оккупанты попали дронами по многоквартирному дому, в результате чего возник масштабный пожар.
«Погибли две женщины 39 и 26 лет, мужчина 76 лет и девочка в возрасте 1,8 года. Российский удар унес жизни ребенка вместе с мамой», — уточнил Григоров.
Еще трое мужчин получили ранения.
Напомним, РФ нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской громаде. По предварительным данным, 11 человек получили ранения.