Удар по танкам РФ: СБУ парализовала ключевой комбинат для производства новейших Т90М "Прорыв"

Последствия атаки дронов СБУ

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ провели успешную операцию на временно оккупированной территории. Целью стал Алчевский металлургический комбинат — один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Удар по логистике «Уралвагонзавода»

Выбор цели не был случайным. Продукция Алчевского комбината критически важна для российского оборонпрома. Металл этого предприятия поставляется непосредственно на «Уралвагонзавод» — главный российский завод, где производят современные танки Т-90М «Прорыв» и самоходные гаубицы «Мста-С».

Останов комбината фактически означает разрыв цепи поставки сырья для производства новой тяжелой техники оккупантов.

Работа дронов Fire Point

Для атаки были использованы дроны FP-2 отечественной компании Fire Point. После тщательной идентификации наиболее уязвимых узлов предприятия беспилотники поразили: доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции.

«Из-за нанесенных повреждений комбинат полностью остановил работу. Это уже второй успешный удар по этому объекту за последний месяц», — отмечают в спецслужбе.

Системное уничтожение ВПК врага

В СБУ отмечают, что подобные операции являются частью стратегии системного сокращения способностей врага. Лишение агрессора ресурсов для производства оружия — это прямой вклад в ослабление оккупационных группировок на фронте.

Спецслужбы обещают и дальше «отменять» промышленные мощности, работающие на российскую армию.

Напомним, на днях Ленинградская область в России оказалась под атакой неизвестных дронов, с вечера их насчитали более двух десятков — которые удалось сбить. Также беспилотники шли на Москву.