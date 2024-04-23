Удар по телебашне в Харькове: в ОВА рассказали, зачем Россия влупила по ней

Харьковчане остались без цифрового телевидения после ракетного удара РФ по телевышке.

В части Харьковской области до сих пор отсутствует цифровое телевидение. Речь идет о зоне действия передатчиков, находившихся на Харьковской телебашне, по которой российские силы попали ракетой днем 22 апреля.

Об этом рассказал Иван Сокол, директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВД в эфире "Радио Свобода".

"Цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах сейчас отсутствует. Специалисты проводят анализ и разбирают поврежденную технику для того, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, нанесенном этим ударом. Специалисты пытаются разобраться с результатом обстрела", – сказал Сокол.

Момент уничтожения харьковской телебашни / Фото: Фото из социальных сетей

Он предполагает, что восстановить телебашню будет возможно только после завершения боевых действий. Впрочем, после разбора поврежденной аппаратуры специалисты оценят возможность восстановления телебашни.

"Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня – ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий", – отметил представитель ОВА.

На вопрос, было ли это случайное попадание ракетой или удар по телебашне, Сокол высказал мнение, что это была попытка запугать жителей города.

"По моему личному мнению, это было запугивание населения города Харькова и ближайших населенных пунктов. Представьте себе, среди бела дня в 16:40 был нанесен ракетный удар по башне, которая является самым высоким объектом в городе Харькове. Конечно, это немного взволновало людей", – сказал Сокол.

Напомним, накануне днем, 22 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по телебашне в Харькове. Захватчики попали в объект ракетой Х-59. Воздушные силы ВСУ отмечают, что вряд ли атака врага была случайной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская ракета сломала телебашню в Харькове!

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