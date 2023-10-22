Удар по терминалу "Новой почты": все погибшие были сотрудниками компании

В результате ракетного удара российских захватчиков по терминалу компании "Новая почта" в Харьковской области погибли 6 человек, это 14 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он заявил, что все погибшие и раненые были сотрудниками компании "Новая почта".

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

На месте идет разбор завалов.

По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Кроме того, в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что у работников не было времени, чтобы спуститься в укрытие, поскольку воздушная тревога прозвучала за секунду до удара.

Также в "Новой почте" заявили о трауре по погибшим в воскресенье, 22 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в ночь на 22 октября была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью против 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.

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