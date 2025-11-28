Удар по Тернополю: установили личность еще одного погибшего человека, который считался без вести пропавшим

Многоэтажка в Тернополе, куда попала российская ракета / © Национальная полиция Украины

Правоохранители установили личность еще одной жертвы российской атаки на Тернополь которая считалась без вести пропавшей, с помощью ДНК-экспертизы. Погибшим оказался 73-летний мужчина, который жил на улице Стуса.

«По состоянию на 28 ноября в результате ракетного обстрела погибли 35 человек, среди них — 7 детей. Без вести пропавшими считаются 5 человек, среди которых 1 ребенок», — сообщили в полиции.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, россияне атаковали Тернополь ночью 19 ноября. Во время вражеского обстрела произошло попадание в одну из многоэтажек города.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки сгорели заживо 19 человек, среди них — трое детей.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, которые содержат компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, на Тайване, в Германии, Нидерландах и других странах.

