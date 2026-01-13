Удар по трем областям: эксперт предупредил о новой опасной стратегии РФ в энергетике

РФ изменила план уничтожения украинской энергосистемы

Реклама

РФ отказалась от попыток повлечь за собой общенациональный блекаут и перешла к новой стратегии «регионального истощения», выбрав себе за жертвы несколько отдельных регионов.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на радио NV.

По его словам, россияне пытались достаточно долгое время добиться именно национального блэкаута, атаковали национальную энергосистему в целом. Однако поняли, что это не работает, поэтому перешли на сценарий «отделяем левый берег от правого и пытаемся изолировать атомные станции».

Реклама

«Если помните, несколько месяцев преимущественно атаки были именно в таком профиле. Кажется, они поняли, что и здесь не хватает у них мощности, они не могут достичь того эффекта, которого хотят. И тогда они придумали новую тактику и эта тактика состоит из двух элементов», — говорит Харченко.

Во-первых, РФ пытается уничтожить абсолютно любую инфраструктуру в полосе где-то до 100 км от линии фронта и границы, где атакуется абсолютно все.

Подстанции 110, котельные, подстанции 35 киловольт, даже фактически довольно маленькие. Они просто до чего могут дотянуться, а потом бьют», — отмечает эксперт.

А вторая часть новой тактики — это максимально массированные удары по отдельным энергодефицитным регионам.

Реклама

По мнению эксперта, сейчас РФ решила сосредоточить удары на следующих трех регионах:

Киев и Киевщина,

Одесщина,

Днепропетровщина.

«Это Киевщина, которая действительно пережила уже три таких волны. Это Одесщина, которая также перенесла две большие волны, и это Днепровщина, по которой первая большая волна прошла и несколько меньших тоже произошло. Здесь три региона, на которых сейчас сконцентрировались россияне, пытаясь максимально выбить инфраструктуру в этих регионах. Они знают, что это энергодефицитные регионы, они сфокусировались на том, чтобы внутри регионов, где была генерация, ее уничтожить. И при этом максимально ограничить способность этих регионов получить электричество извне. Это касается и Киева, это касается и Кривого Рога, Днепра, это касается Одессы», — говорит эксперт по энергетике.

По мнению Харченко, в национальном масштабе россияне блекаута не добились и, похоже, уже не пытаются.

«Но на региональном уровне из-за высокой концентрации ударов, когда по 15 ракет направляются на каждый важный объект, им удается пробить», — подытожил он.

Реклама

Напомним, что ТСН.ua собрал все, что известно о блекаут в Киеве и области.