Удар по Украине: неустановленная ракета оказалась "Цирконом" - почему не сработала

Среди 40 ракет была одна неустановленного типа: что это за ракета и чем опасна

Во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия выпустила по Украине 40 ракет различных типов и 614 беспилотников. Среди них была одна ракета неустановленного типа.

Что это за ракета, пишет военный портал Defense Express.

По информации издания, речь идет о гиперзвуковой ракете 3М22 «Циркон». Defense Express пишет, что за все время полномасштабной войны это был всего 14 пуск «Циркона».

«Результат этого пуска характеризуется фразой „успеха не имел“. В конце концов, ракеты „Циркон“ традиционно показывают свою очень малую точность, совмещенную с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла крупнейшую аферу минобороны РФ», — пишут в издании.

Журналисты напомнили, что после того, как весной 2024 года были сбиты сразу два «аналоговнетных» «Циркона», которыми россияне били по Киеву, Z-пропагандисты пытаются об этой ракете вообще не вспоминать.

Отмечается, что на этот раз россияне запустили свой «Циркон» из оккупированного Крыма, как и все прошедшие разы.

Напомним, Россия в ночь на 21 августа массированно атаковала Украину. Россияне атаковали Мукачево, Львов, Ровно и Луцк, Запорожье, Днепропетровскую и Черкасскую области.