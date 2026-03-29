Удар по Украине: РФ выпустила сотни дронов — и это еще не все
ПВО сбила 380 вражеских беспилотников, атака продолжается.
В ночь на 29 марта противник атаковал Украину аэробалистической ракетой «Кинжал» и 442 ударными БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дронов других типов.
«Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА», — добавили в ведомстве.
Воздушная атака 29 марта — последние новости
В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.
Ночью россияне атаковали Хмельницкую область. В области работали силы противовоздушной обороны — есть повреждения. В результате атаки были перебои с электроснабжением.
В Воскресенской общине Николаевского района в результате атаки и падения обломков БпЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек — две женщины 40 и 18 лет, пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.