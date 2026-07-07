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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Удар по Вишневому: в Генштабе ответили, были ли вблизи домов их склады оружия

Объект в Вишневом, где после российских обстрелов 6 июля произошла масштабная вторичная детонация, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам Украины и не подчинялся им.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Вишневому

Удар по Вишневому

Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не принадлежит и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Остается в силе распоряжение главнокомандующего Вооруженными силами Украины, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей», — заверил спикер.

Удар по Вишневому: последние новости

Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.

В Вишневом удар уничтожил почти 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек.

В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения.

В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.

Нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост в телеграм, который сохранился только в «кэшах».

В свою очередь Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.

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Дата публикации
Количество просмотров
495
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