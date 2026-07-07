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- Украина
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Удар по Вишневому: в Генштабе ответили, были ли вблизи домов их склады оружия
Объект в Вишневом, где после российских обстрелов 6 июля произошла масштабная вторичная детонация, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам Украины и не подчинялся им.
Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не принадлежит и не подчиняется Вооруженным силам Украины.
Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии «Интерфакс-Украина».
«Остается в силе распоряжение главнокомандующего Вооруженными силами Украины, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей», — заверил спикер.
Удар по Вишневому: последние новости
Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных предметов на месте попадания длилась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.
В Вишневом удар уничтожил почти 5 улиц. В городе эвакуировали около 500 человек.
В результате удара в Вишневом погибли 8 человек и 29 получили ранения.
В The Wall Street Journal предположили, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации хранившихся на складе боеприпасов.
Нардепка Марьяна Безуглая написала, что якобы в Вишневом россияне попали в склад боеприпасов. Однако почти сразу депутат удалила этот пост в телеграм, который сохранился только в «кэшах».
В свою очередь Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке срочно выяснить, что произошло в Вишневом.