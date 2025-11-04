Удар по военным во время построения на Днепропетровщине: в Раде отреагировали

Ракетный удар

Построение военных во время действия режима военного положения, приводящие к гибели людей в результате ударов РФ, противоречит приказам высшего военного командования. Ответственные должны быть наказаны.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Нужно учитывать скорость баллистических ракет, которые до любой точки Украины долетают в считанные минуты. Поэтому вопрос не в том, что запрещено строить личный состав непосредственно у линии боевого столкновения или фронта. А вообще по всем объектам, где расположены наши военные, любые построения недопустимы», — подчеркнул он.

На это направлен ряд приказов, добавляет Вениславский: главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, которые были изданы после ряда вражеских ударов по полигонам.

«К большому сожалению, всегда есть человеческий фактор. По юридической терминологии это эксцесс исполнителя, конкретного командира. Возможно, он с преступной самоуверенностью полагает, что подобные несчастные случаи и трагические ситуации с его подразделением не случатся. Потому позволяет себе принимать такие решения», — отметил Вениславский.

Нардеп считает, что должна быть жесткая ответственность и суровое наказание тех, кто пренебрегает такими приказами главнокомандующего ВСУ в условиях режима военного положения, что приводит к гибели людей.

"Тогда это будет сдерживающим фактором для других, чтобы не допускать таких нарушений, не выполняя требований военного руководства страны", - подчеркнул Вениславский.

Как отмечалось, армия РФ 1 ноября обстреляла общины Днепропетровской области . Предварительно погибли военные. Правоохранители приступили к расследованию трагического инцидента.

Установили, что оккупанты ударили по украинским военным, когда те выстроились на плацу для награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

В командовании отреагировали на удар и подтвердили жертвы военных.

«Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших. В воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также некоторые должностные лица отстранены от занимаемых должностей», — отметили в командовании.