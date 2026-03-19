Удар по Волыни: более 30 тысяч абонентов остались без света после атаки "Шахедов"

На Волыни в результате атаки российских БпЛА типа Shahed пострадал объект критической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабное обесточивание.

Об этом заявил в.и.о. главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в сообщении в соцсетях.

Самое тревожное последствие — без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов в одном из районов области.

По информации, на месте уже работают все соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Ситуация остается под контролем, однако масштабы обесточивания свидетельствуют о серьезном влиянии удара по энергетической инфраструктуре региона.

