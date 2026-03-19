Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
Удар по Волыни: более 30 тысяч абонентов остались без света после атаки "Шахедов"

На Волыни в результате атаки российских дронов-камикадзе типа Shahed поврежден объект критической инфраструктуры — без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

На Волыни в результате атаки российских БпЛА типа Shahed пострадал объект критической инфраструктуры, что повлекло за собой масштабное обесточивание.

Об этом заявил в.и.о. главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в сообщении в соцсетях.

Самое тревожное последствие — без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов в одном из районов области.

По информации, на месте уже работают все соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Ситуация остается под контролем, однако масштабы обесточивания свидетельствуют о серьезном влиянии удара по энергетической инфраструктуре региона.

Напомним, что ранее "Шахед" атаковал Главное управление СБУ во Львовской области - что известно о последствиях

