Удар по Волыни: более 30 тысяч абонентов остались без света после атаки "Шахедов"
На Волыни в результате атаки российских дронов-камикадзе типа Shahed поврежден объект критической инфраструктуры — без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.
Об этом заявил в.и.о. главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в сообщении в соцсетях.
По информации, на месте уже работают все соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Ситуация остается под контролем, однако масштабы обесточивания свидетельствуют о серьезном влиянии удара по энергетической инфраструктуре региона.
