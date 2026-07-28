Удар по выставке оружия под Киевом: эксперт назвал, кого еще могут привлечь к ответственности

Удар по полигону под Киевом / © Associated Press

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К ответственности за проведение оборонной выставки оружия на полигоне под Киевом, куда РФ ударила ракетой и убила много людей, могут привлечь и чиновников, знавших о мероприятии и не предпринявших мер по его запрету.

Об этом сообщает политтехнолог Юрий Подорожный в эфире Киев24.

По его мнению, дело может превратиться в показательный процесс или способ борьбы между конкурентами.

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«Ну, при любых обстоятельствах, вероятно, будет показательный процесс, где нужно продемонстрировать всем, что так делать не нужно. Будем надеяться, что при любых обстоятельствах, какими бы ни были требования к закону, мы с вами понимаем, что сейчас произошла трагедия. Поэтому посмотрим, как процесс будет дальше проходить и кто еще будет виноват в тех или иных вещах. Но если разрешения давались, почему на скамье подсудимых нет тех, кто давал разрешения?», — сказал он.

Он считает, что люди, которые позволили провести мероприятие, до сих пор работают в ВПК.

«Давайте не забывать, что эти люди все еще вовлекаются в военно-промышленный комплекс. А там сейчас очень серьезная конкуренция, там сейчас деньги. Возможно, еще кто-нибудь будет заинтересован в том, чтобы этот процесс был показательным для того, чтобы эту конкуренцию выиграть еще таким образом», — предполагает он.

Удар РФ по полигону под Киевом — последние новости

Напомним, в результате баллистического удара России 24 июля по полигону во время выставки вооружения в селе Капитановка под Киевом погибло 11. В понедельник, 27 июля, скончался 66-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время российского удара.

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Среди жертв удара россиян — невестка народного депутата Валерия Зуба — Екатерина Шалупня, чей сын воюет на фронте и узнал о ее гибели в блиндаже.

27 июля организатору выставки Василию Гончаруку избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Сам Гончарук заверил, что сотрудничает со следствием.

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