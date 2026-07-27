Удар по выставке оружия под Киевом: организатор мероприятия сделал первое заявление

Василий Гончарук / © Радіо Свобода

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Организатор мероприятия на полигоне в Киевской области, куда РФ нанесла ракетный удар 24 июля, Василий Гончарук заявил, что полностью осознает свою ответственность.

Об этом он сказал во время судебного заседания.

Подозреваемый сообщил, что также получил ранения. По словам Гончарука, он уже предоставил правоохранителям всю необходимую информацию о проведении мероприятия и его участниках, передал доступ к своим телефонам и другим материалам, которые могут помочь следствию.

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«Я готов дальше сотрудничать со следствием для выяснения обстоятельств этой ужасной трагедии. Единственное прошу предоставить возможность прийти в соответствующее физическое и психологическое состояние для активной работы со следствием», — подчеркнул подозреваемый.

Кроме того, Гончарук попросил не брать его под стражу, а избрать домашний арест, потому что готов сотрудничать со следствием.

Заявление защиты

Адвокат подозреваемого Игорь Колесников выступил против ходатайства прокуратуры о содержании под стражей, назвав его «необоснованным».

В то же время в суд поступило заявление о передаче подозреваемого на поруки. Адвокат подчеркнул, что такое заявление может подать любое лицо, обладающее соответствующим авторитетом и пользующееся уважением в обществе.

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Кроме того, по словам Колесникова, перед проведением мероприятия были отправлены соответствующие уведомления и приглашения. В то же время раскрывать детали материалов дела защита отказалась, сославшись на интересы следствия.

Как сообщалось, 25 июля был задержан главный организатор мероприятия. Ему объявили подозрение в служебной халатности, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям. По версии следствия, мероприятие было организовано без обязательных согласований с военным командованием и органами государственной власти.

Напомним, 24 июля армия РФ ударила баллистическими ракетами по частному полигону во время выставки оружия в Бучанском районе Киевской области. Было зафиксировано попадание двух ракет. Атака унесла жизни 11 человек. Кроме того, около ста человек получили травмы разных степеней тяжести.

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