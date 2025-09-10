- Дата публикации
Удар по Яровой, где людям выдавали пенсии: количество погибших возросло, что о них известно
Авиаудар России убил 24 мирных жителей в Донецкой области, большинство — пожилые люди.
Возросло количество жертв от жестокого авиаудара по селе Яровая Донецкой области, где оккупанты сбросили авиабомбу на людей, получавших пенсии. По состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следственные и криминалистическая лаборатория работают над идентификацией тел. Уже идентифицировано 20 погибших, из них:
15 женщин (54-79 лет),
9 мужчин (53-87 лет).
Среди раненых:
5 мужчин, в возрасте 50-79 лет,
14 женщин — от 38 до 72 лет.
У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы. Пострадавших доставили в больницы Славянска, Краматорска и Лимана.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. РФ нанесла удар в тот момент, когда людям выдавали пенсии.
Европейские дипломаты также отреагировали на атаку.