Удар по Яровой, где людям выдавали пенсии: количество погибших возросло, что о них известно

Удар по Яровой / © Национальная полиция Украины

Возросло количество жертв от жестокого авиаудара по селе Яровая Донецкой области, где оккупанты сбросили авиабомбу на людей, получавших пенсии. По состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следственные и криминалистическая лаборатория работают над идентификацией тел. Уже идентифицировано 20 погибших, из них:

15 женщин (54-79 лет),

9 мужчин (53-87 лет).

Среди раненых:

5 мужчин, в возрасте 50-79 лет,

14 женщин — от 38 до 72 лет.

У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы. Пострадавших доставили в больницы Славянска, Краматорска и Лимана.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. РФ нанесла удар в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

Европейские дипломаты также отреагировали на атаку.