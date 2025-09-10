Удар по Яровой: российский КАБ убил бабушку, родственники которой живут в РФ и отказались от нее

Зинаида Орлова, погибшая во время авиаудара по Яровой. Скриншот с youtube-канала «Свои»

В числе 25 убитых Россией жителей села Яровая в Донецкой области, погибших от российского КАБа в очереди за пенсией, была 79-летняя Зинаида Орлова, родственники которой проживают в РФ и отказались от нее.

Об этом сообщила украинская журналистка Гайане Авакян.

«С ней мы познакомились в 2022 году, когда после деоккупации поселка приехать туда документировать… Буквально остановились у ворот ее разбитого дома на границе Яровой и леса и завели разговор. Баба Зина встретила нас радушно, с улыбкой. Хотя говорила о тяжелых для нее вещах, об оккупации и обстрелах. Была, не смотря на все, оптимисткой, и помогала выживать еще одной бабушке, еще старше себя», — рассказала журналистка.

Зинаида Орлова в 2022 году во время разговора с журналистами / © Гаяне Авакян / Facebook

В частности, бабушка рассказывала на видео, как во время оккупации ссорилась с россиянами и упрекала захватчиков, зачем они пришли на нашу землю.

По словам Авакян, госпожа Зинаида во время разговора с журналистами смогла позвонить своему сыну и внучке, которые ничего не знали о ее судьбе во время войны. Все родственники этой женщины проживают в России. В частности, сын живет в Тюмени. Он отказался говорить с матерью, несмотря на то, что ничего не знал о ее судьбе с самого начала полномасштабного вторжения.

«Сын, впервые за время полномасштабки услышавший мать, сказал, что нет времени говорить. Женщина еще продолжала говорить, что очень скучает, обнимает и любит. Он положил трубку еще до этого. Сегодня я нашла Зинаиду Орлову в списках убитых россией в Яровой в очереди за пенсией», — поделилась историей Гайане Авакян.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. РФ нанесла удар в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

Европейские дипломаты также отреагировали на атаку.