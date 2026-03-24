Удар по западу Украины: в СНБО прокомментировали массированную атаку на города

Днем во вторник, 24 марта, российские войска совершают масштабную и длительную атаку на украинские города, сознательно направляя удары по объектам гражданской инфраструктуры. От вражеских беспилотников уже страдают Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Днепр, Винница и другие населенные пункты.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в публикации в Telegram-канале.

По информации Коваленко, оккупанты заранее планировали этот террор и тщательно накапливали для него соответствующие ресурсы.

«Россияне долгое время накапливали ресурсы для длительной атаки, причем целями сознательно выбирают гражданскую инфраструктуру в разных городах. Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Винница и другие — держитесь», — предупредил Андрей Коваленко.

Во время этой массированной атаки серьезному удару подвергся Львов. Как сообщалось ранее, зафиксировано повреждение жилого дома в центральной части, а также еще одно попадание вражеского дрона в многоэтажку на Сыхове (на проспекте Червоной Калины). Кроме того, обломки беспилотника упали в начале улицы Бандеры. На места инцидентов оперативно выехали все службы.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате атаки по меньшей мере два человека получили тяжелые ранения. По предварительным данным, от действий агрессора также пострадал объект наследия ЮНЕСКО. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов беспилотниками остается очень высокой.

Неспокойно в этот вторник и в Ивано-Франковске. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что во время атаки вражеских беспилотников в населенном пункте раздались взрывы и активно работала противовоздушная оборона.

Подробной информации о разрушениях или пострадавших в городе нет. Это уже третья массированная атака российской армии по Ивано-Франковской области с начала 2026 года.