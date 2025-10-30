- Дата публикации
Удар по Запорожью: из-под завалов достали тело мужчины, которого искала мать
Из-за обстрела Запорожья 30 октября погибли два человека.
В Запорожье спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека. Это мужчина.
Об этом сообщают корреспонденты «Общественного».
Как стало известно, его мать с утра находилась вблизи пострадавшего от атаки РФ дома. Женщина ждала хорошие новости о сыне. К сожалению, чуда не произошло.
В целом вражеская атака унесла жизни двух жителей города.
Напомним, ранее сообщалось о том, что количество жертв российского удара по Запорожье выросло до двух. Еще 17 человек получили ранения. Среди них — шесть детей.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.