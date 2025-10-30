Удар по Запорожью: из-под завалов достали тело мужчины, которого искала мать

Обстрел Запорожья 30 октября

Реклама

В Запорожье спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека. Это мужчина.

Об этом сообщают корреспонденты «Общественного».

Как стало известно, его мать с утра находилась вблизи пострадавшего от атаки РФ дома. Женщина ждала хорошие новости о сыне. К сожалению, чуда не произошло.

Реклама

В целом вражеская атака унесла жизни двух жителей города.

Напомним, ранее сообщалось о том, что количество жертв российского удара по Запорожье выросло до двух. Еще 17 человек получили ранения. Среди них — шесть детей.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.