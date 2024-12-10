Удар по Запорожью: количество погибших и пострадавших снова возросло

В Запорожье до 4-х увеличилось количество людей, погибших в результате российской ракетной атаки днем 10 декабря.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. Россияне убили 4 человека", – сообщил он.

Число раненых возросло до 20 человек.

"13 человек в больнице, семь от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте", — сообщал несколько ранее Федоров.

Напомним, во вторник, 10 декабря, россияне атаковали Запорожье. В результате ракетного удара разрушена частная клиника, повреждены дома. Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях преступного удара РФ.

Сообщалось, что врачи реанимировали пострадавшего, ранее признанного погибшим.

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