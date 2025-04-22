Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло— детали

Удар по Запорожью. 22 апреля

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В результате российского удара по Запорожью сегодня, 22 апреля, количество пострадавших возросло до 26 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки один человек погиб.

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«До 26 выросло количество пострадавших в результате атаки россиян на Запорожье. Среди раненых четверо детей все они госпитализированы», — сообщил Федоров.

В больницах остаются 12 пострадавших. Во всех пострадавших есть минно-взрывные травмы. Состояние четырех из них — мужчин 37 и 67 лет и женщин 57 и 67 лет — тяжелое.

Состояние других медики оценивают как средней тяжести. Под наблюдением врачей остаются и четыре пострадавших ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате которого погиб один человек. Есть много раненых, в том числе мальчики 16, 14, 4 и 3 лет.