Удар по Запорожью: количество жертв увеличилось, среди них – дети

По предварительным данным, погибла женщина, находившаяся на расстоянии примерно 300-400 метров от удара.

Количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Запорожью, произошедшего вечером в четверг, 10 августа, снова увеличилось.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, сейчас известно об 14 пострадавших. Среди них – трехлетняя девочка и четырнадцатилетний парень. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко добавил, что жертв могло быть больше, если бы люди проигнорировали сигнал воздушной тревоги.

"Спасатели ГСЧС сейчас проверяют каждый уголок в здании, которое пострадало от атаки россиян", – заверил он.

"Суспільне" уточняет, что погибшая женщина находилась на расстоянии примерно 300-400 метров от удара.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате новой атаки россиян по Запорожью погиб по меньшей мере один человек. Оккупанты атаковали город двумя ракетами и нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры.