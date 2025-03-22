Удар по Запорожью: погиб мужчина и его 14-летняя дочь, среди раненых – младенец (фото)

Число раненых возросло до девяти человек, среди них девятимесячный младенец.
В результате вражеской атаки в Запорожье, по предварительной информации, погибли два человека. Среди них – 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.
Об этом сообщили в МВД.
"В настоящее время известно о девяти раненых людях (среди них младенец) и двух погибших — 41-летнем мужчине и его 14-летней дочери", — говорится в сообщении.
Среди 9 раненых одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, уточнил глава ОВА Иван Федоров.
Оккупанты атаковали областной центр двенадцатью "Шахедами". В общей сложности повреждено 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания.
Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему оккупанты активизировались на Запорожском направлении именно сейчас.
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