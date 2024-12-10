Удар по Запорожью: спасли двух женщин, более 7 часов находившихся под завалами (фото)

Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи.

В Запорожье спасатели спасли двух женщин из-под завалов на месте разрушенной в результате ракетного удара РФ частной клиники.

Об этом передает ГСЧС.

Во время поисково-спасательных работ на линию "101" позвонили по телефону две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. Во время беседы спасатели выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение. После этого чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших.

Более семи часов женщины находились под обломками в ожидании помощи. Их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обе женщины госпитализировали.

Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия удара по Запорожью

По последней информации, в результате удара по частной клинике погибли 4 человека, 21 травмирован, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, во вторник, 10 декабря, россияне атаковали Запорожье. В результате ракетного удара разрушена частная клиника, повреждены дома. Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях преступного удара РФ.

Сообщалось, что врачи реанимировали пострадавшего, ранее признанного погибшим.

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"Я ЕЕ ОТКОПАЛА ЧАСТИЧНО"! МЕДИКИ, ВЫЖИВШИЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, РАССКАЗЫВАЮТ ОБ УЖАСАХ ПЕРЕЖИТОГО

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