Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Удар по Запорожью: уже известно о двух погибших

После атаки по городу из-под завалов деблокировали тело второго человека.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В Запорожье в результате ночных обстрелов погиб еще один человек. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что после атаки по общежитию в Запорожье погиб мужчина. Его тело достали спасатели.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине, которую устроила Россия 30 октября. Он призвал партнеров усилить давление на россиян.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

