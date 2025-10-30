Удар по Запорожью: уже известно о двух погибших

Последствия атаки / © Associated Press

В Запорожье в результате ночных обстрелов погиб еще один человек. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ночная атака россиян в Запорожье унесла жизни двух человек», — сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что после атаки по общежитию в Запорожье погиб мужчина. Его тело достали спасатели.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Украине, которую устроила Россия 30 октября. Он призвал партнеров усилить давление на россиян.