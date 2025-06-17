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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар по Запорожью: выбиты окна более чем в 50 помещениях (видео)

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

Из-за российской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

© из соцсетей

  • Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях.

  • Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.

  • К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что нынешней ночью Россия нанесла мощный, комплексный удар по Киеву , Одессе и ряду других регионов Украины, использовав крылатые ракеты, гиперзвуковые боеприпасы, системы "Искандер" и дроны.

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