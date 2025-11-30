Удар по заводу в Таганроге: в ВМС раскрыли важную деталь поражения

Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

Ночью 29 ноября авиаремонтный завод в Таганроге был атакован. Дроны попали в ангары с самолетами.

Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире «Эспрессо».

Он подчеркнул, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге приобретают систематический характер. Так, ночью 29 ноября "Нептуны" ВМС Украины попали в ангары с самолетами.

«Это тот же завод, где горел тот же А-50, когда мы в прошлый раз туда попали. Впрочем, то, что стояло на внешних площадках, не так интересно, как то, что было в ангарах, ведь там точно были самолеты в работе», — добавил он.

Плетенчук также прокомментировал повреждение Каспийского трубопровода. Это свидетельствует об одном: не нужно сотрудничать со страной-агрессором и помогать ей зарабатывать для войны против Украины и убийства украинцев.

«Этот процесс, по-моему, вполне понятен, учитывая то, что удары по нашим портам не прекращаются вообще. Мы действуем зеркально и будем действовать так далее», – рассказал Плетенчук.

