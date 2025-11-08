- Дата публикации
Удар по жилому дому в Днепре: количество погибших снова выросло
Спасательная операция на месте российского удара продолжается.
В Днепре выросло количество погибших после атаки беспилотника в жилую девятиэтажку. Известно уже о трех жертвах. Один человек пропал без вести.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
"Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже три человека погибли, еще один не могут найти", - подчеркнул мэр.
По словам чиновника, вероятно, после атаки придется демонтировать два подъезда в многоэтажке.
Напомним, ночью в Днепре "Шахед" влетел в многоэтажку. На месте прилета возник пожар и разрушение. Ночью пришлось прекращать спасательную операцию, ведь началась воздушная тревога и происходил обстрел.
Сначала сообщалось, что в результате ночного удара по Днепру погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.