Удар по жилому дому в Днепре: количество погибших снова выросло

Атака на Днепр.

Реклама

В Днепре выросло количество погибших после атаки беспилотника в жилую девятиэтажку. Известно уже о трех жертвах. Один человек пропал без вести.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже три человека погибли, еще один не могут найти", - подчеркнул мэр.

Реклама

По словам чиновника, вероятно, после атаки придется демонтировать два подъезда в многоэтажке.

Напомним, ночью в Днепре "Шахед" влетел в многоэтажку. На месте прилета возник пожар и разрушение. Ночью пришлось прекращать спасательную операцию, ведь началась воздушная тревога и происходил обстрел.

Сначала сообщалось, что в результате ночного удара по Днепру погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.